Президент «Динамо-Барнаул» ответил на обвинение в ставках

Алексей Минин отрицает факт участия игроков в договорных матчах Фото: предоставлено пресс-службой

Президент профессионального футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Алексей Минин ответил на обвинение в ставках. Подозрение пало на некоторых игроков и главного тренера команды.

Напомним, в ноябре в редакции алтайских СМИ пришло сообщение о том, что несколько игроков барнаульского «Динамо», а также главный тренер могут быть замешаны в букмекерских ставках, в том числе против своей команды.

Неделю назад министр спорта Алтайского края Алексей Пефильев побывал в офисе Российского футбольного союза, где ему предоставили промежуточные итоги расследования – два листа в текстовом формате о проделанных ставках.

– К сожалению, факты того, что игроки участвовали в ставках, есть, но на данный момент разбирательство еще идет, - подтвердил Алексей Перфильев.

Вслед за его сообщением появилось обращение президента «Динамо-Барнаул» Алексея Минина, который заявил, что его игроки не делали никаких ставок:

- На сегодняшний день существует много домыслов вокруг взаимодействия Российского футбольного союза и футбольного клуба «Динамо-Барнаул» в рамках мероприятий по проведению служебной проверки возможного участия барнаульских спортсменов в договорных матчах. <…> При этом многие не осознают разницы понятий: нелегальная организация договорных матчей и официальные ставки в букмекерских конторах. Это абсолютно разные вещи, как с юридической, так и этической точки зрения. <…> Я считаю, что договорной матч против своей команды - это предательство, которое карается беспощадно. <…> Чтобы развеять слухи официально заявляю, что футболисты «Динамо-Барнаул» не участвовали в договорных матчах и не делали ставки на игры своей команды. Во-вторых, главный тренер Александр Суровцев беспочвенно обвинен автором анонимного сообщения, с которым нам еще предстоит разобраться. В-третьих, итоги проверок, проводимых РФС и футбольным клубом «Динамо-Барнаул», будут обязательно обнародованы и виновные понесут заслуженное дисциплинарное наказание, - говорится в заявлении.

При этом Алексей Минин не отрицает того факта, что контрактах игроков профессиональных команд прописано, что ставки на спорт недопустимы. Но даже если кто-то этим грешит, то, скорее всего, его ждет дисциплинарное наказание. А вот от участия в договорных матчах уже просто так не отвертеться.

- Это преступление, за которое грозит уголовная ответственность, а спортсменам длительная дисквалификация, - подчеркивает Минин. - Я считаю, что договорной матч против своей команды — это предательство, которое карается беспощадно.

Как ранее сообщал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, завершится расследование в марте 2021 года.

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