Лечат и приносят счастье: барнаульцев учили играть на глюкофонах

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские глюкофонисты (а иначе как назвать тех, кто играет на глюкофонах?) провели мастер-класс по игре на необычных инструментах в библиотеке им. Шишкова.

- Три сессии по полчаса пролетели как один миг. И миг этот был определенно счастливым для участников фееричного мастер-класса от мастерской «Алтайские глюкофоны». Красивая, нежная, необыкновенная музыка, рождающаяся под пальцами и плывущая по всему зданию библиотеки… Это было чарующе! - поделились впечатлениями сотрудники библиотеке.

Название инструмента происходит не от слова "глюк", как многие могут подумать, а от немецкого Glück – счастье. Инструмент представляет собой сплюснутую сферу, в которой вырезаны лепестки. Чтобы получить звук, по ним ударяют кончиками пальцев или специальными палочками с силиконовыми наконечниками. А делают эти инструменты, не удивляйтесь - из пустого газового баллона! В ход идут только верхняя и нижняя часть - их сваривают и шлифуют, а затем вырезают лепестки. Чтобы лепестки звучали по-разному, они должны быть разных размеров.

Музыканты считают, что звук, который издает глюкофон, благотворно сказывается на психике: успокаивает, делает людей счастливыми и даже лечит, снимая стресс.

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мастер-класс по игре на глюкофонах Фото: Олег УКЛАДОВ