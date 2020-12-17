В Алтайском крае запретили работу маленьких «пивнушек» в жилых домах

В новые параметры не вписываются 186 подобных заведений в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ввели ограничения на работу «пивнушек» в жилых многоквартирных домах. Теперь их площадь должна быть не менее 30 кв. м. Закон во втором чтении приняли депутаты АКЗС на сессии 17 декабря.

– Проект закона разработан в целях обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах непосредственного проживания. Для Алтайского края это актуальная проблема в кафе, барах и иных заведениях, торгующих алкоголем на прилегающей к многоквартирным домам территории. Это ухудшает условия проживания граждан, подвергает опасности их жизнь и здоровье, – заявил заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Василий Куц.

В новые параметры не вписываются 186 подобных заведений в Алтайском крае, в которых работает более 500 человек. Ранее изменения хотели ввести с начала следующего года, но чтобы предприниматели и сотрудники успели подготовиться к новым запретам, законодательные нормы решили ввести с 1 марта 2021 года.

Через год депутаты вернутся к этому вопросу. Если количество сомнительных баров не сократится, в АКЗС готовы принять более строгие меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае хотят запретить продавать подросткам энергетики и зажигалки

Местные депутаты предложили два новых законопроекта (подробнее)