Филиал «Алтайский» страховой группы «Спасские ворота-М» прекратил деятельность в системе ОМС

Граждане имеют право на замену страховой медицинской организации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края информирует, что с 11 декабря 2020 года не осуществляет деятельность в системе обязательного медицинского страхования на территории Алтайского края филиал «Алтайский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М».

В связи с чем, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования, выданный филиалом «Алтайский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», имеют право на замену страховой медицинской организации путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию.

При этом бесплатная медицинская помощь по временным свидетельствам и полисам обязательного медицинского страхования, выданным ранее филиалом «Алтайский» АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», оказывается беспрепятственно и в полном объеме.

В текущем, 2020 году деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Алтайского края осуществляют страховые медицинские организации:

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»

г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17, т. (3852) 55-67-67 с 9.00 до 17.00;

8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный),

- Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае

г. Барнаул, пр. Строителей, 4б, т. (3852) 20-28-22 с 8.00 до 17.00;

8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Также дополнительную информацию Вы можете получить в отделе организации обязательного медицинского страхования Территориального фонда ОМС Алтайского края по телефону 8 (3852) 63-59-09 или 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный).