Рубили топором и ножом: в Ленобласти жестоко расправились с бийчанином

По версии следователей, погибший и подозреваемый в убийстве вместе выпивали Фото: Олег УКЛАДОВ

13 декабря в одной из квартир города Мурино Ленинградской области нашли труп 37-летнего уроженца Бийска. Мужчина лежал в странной позе – с закинутыми на диван ногами. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, подозреваемого в расправе над нашим земляком уже задержали.

В социальных сетях рассказывают страшные подробности трагедии: изуродованное тело, босые, закинутые на диван ноги, повисший на ноге роутер и лежащий на животе военный билет. При этом, в квартире творился настоящий хаос - все будто перевернули вверх дном, а холодильник и входную дверь изрубили топором, – пишут в паблике «Плохие новости 18+».

Известно, что мужчина участвовал в боевых действиях в Донецкой Народной Республике.

По факту убийства Следственный отдел по городу Всеволожск возбудил уголовное дело. Оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался сверстник погибшего.

- По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире с потерпевшим, в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанес ему не менее не менее трех ударов топором и не менее девяти ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следкома.

Подозреваемого уже задержали, вскоре ему будет предъявлено обвинение. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по данному делу и выяснять все обстоятельства трагедии.

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