«Жгли костер из тетрадок и ждали вертолет»: как на Алтае искали заблудившихся в зимнем поле студентов

Найденные подростки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

14 декабря в Целинном районе заблудились два студента Бочкаревского лицея. В два часа дня друзья отправились из Бочкарей в село Верх-Бехтемир, что в Бийском районе, где жил один из них.

Парни привычно решили срезать путь и пойти по полю напрямую, как это они не раз делали летом. То, что и прямиком было не близко (около 20 километров), друзей не пугало. Но получилось, что в снежном поле, где мало ориентиров, они отклонились от маршрута, и когда стало смеркаться, поняли, что заблудились.

Пока не успел разрядиться телефон, растерянные и чуть испуганные студенты набрали «112», сообщив дежурному, что сбились с пути и замерзают. После этого незадачливые путники решили развести костер. В ход пошли остатки сухой травы, сухие ветки и тетрадные листки.

Сергей Зорькин Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Тем временем, все село Бочкари уже стояло на ушах:

- Нам сообщение поступило в семь вечера, - рассказывает Сергей Зорькин, начальник отдела уголовного розыска МО МВД «Целинный». - Тут же связались с Бочкарями и выехали на место.

К поисковой бригаде полиции Целинного района, куда вошли восемь сотрудников, присоединились спасатели МЧС, добровольцы, в том числе работники администрации села Бочкари, директор лицея и другие. Из Бочкарей подняли трактора, которые должны были расчищать дорогу.

- Когда нам после семи вечера позвонили из лицея, сказали, что мальчишки пропали, я стала, не переставая, молиться, - рассказывает Анна, мама одного из студентов. – На памяти случай из краевых новостей, когда мальчик на лыжах выехал в другую деревню, звонил, что замерзает, но его так и не спасли, не нашли сразу в метели…

Поисковики в это время пытались обнаружить следы потерявшихся студентов.

Сергей Зорькин добавил к служебному транспорту и личный снегоход. Поземки не было, и следы двух людей были найдены. По словам полицейского, парни прошли пятнадцать километров и отклонились от маршрута вправо.

- Первыми к ребятам подъехали на снегоходе мы с Романом Хвостовым, егерем Целинного района. Ехали по следам. Мальчишки на поле сделали себе стоянку, грелись, чтобы совсем не замерзнуть. В поле они провели не один час. Мы их нашли в 22.30 вечера, спросил первым делом, замерзли - не замерзли, выяснилось, что ничего не отморозили, - рассказывает Сергей Зорькин. - На снегоход вчетвером бы не уместились, следом шли трактора. Мы перешли через пруд пешком, навстречу им, посадили ребят в кабины и поехали в Бочкари. Там парней отогрели, опросили.

Поисковая операция Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- После десяти вечера нам позвонил полковник полиции, сказал, что ребята нашлись. Потом сын зашел домой, чуть поел и уснул, проспав аж до обеда. Какие переживания с сыновьями, - вздохнула пережившая несколько жутких часов ожидания Анна, мама одного из подростков. - Они еще совсем мальчишки, считали, что, как в фильмах, их костер вертолет увидит… Слава Богу и правоохранителям, и другим добрым людям, что детей нашли оперативно, - благодарит женщина.

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