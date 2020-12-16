Оснащение, которое и не снилось

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Реализация национального проекта «Культура» в Алтайском крае стартовала в 2019 году и будет продолжаться, как минимум, до 2024 года включительно. В нацпроект входят такие федеральные проекты, как «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Такие же программы реализуются и на региональном уровне. На реализацию проекта выделяется в общей сложности свыше 850 млн рублей. В 2020 году – 102,3 млн рублей, в том числе, 101,4 млн – из федерального бюджета и 900 тысяч рублей – из краевого.

Одной из «изюминок» нацпроекта в Алтайском крае станет создание Центра культурного развития. Такие центры предусмотрены далеко не во всех регионах страны (всего – в 39-ти). Таким образом, краю удалось войти в число немногих избранных. Возведение центра краевые власти намерены начать в 2023 году. Впрочем, и к настоящему времени о ходе реализации нацпроекта есть, что сказать.

ДК в Благовещенке. Фото Максима Стрелковского

Новые технологии

В музеи региона активно внедряются мультимедиагиды. В настоящее время на территории края действуют два таких медиагида: один – в Мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья Курьинского района (создан в 2019 году), второй – во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина.

Тренд виртуализации коснулся также концертных залов. Первый такой зал открылся на Алтае в Международный день музыки – 1 октября – на базе Центральной городской библиотеки Рубцовска. На его создание в рамках нацпроекта федеральный бюджет выделил 1 млн рублей. Зал рассчитан на 60 мест, оснащён светодиодным экраном (7 кв. м), новой акустической системой и подключён к высокоскоростному интернету.

22 октября открылся виртуальный концертный зал в Яровом - на базе детской школы искусств. Он обошёлся несколько дешевле - в 300 тысяч рублей. Для школы искусств приобретен комплект оборудования. Здесь также появились: экран, акустика и прочее необходимое оборудование.

Новые музыкальные инструменты

Впервые за много лет в детские школы искусств закупаются новые музыкальные инструменты и оборудование. По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, такое оснащение им и не снилось. 30 детским школам искусств и трём средне-специальным учебным заведениям (а это – около 30% культурных образовательных учреждений края) будут поставлены новые инструменты и оборудование. В текущем году их получили 10 школ и музыкальный колледж. Каждой школе выделено 4,4 млн рублей. Музыкальному колледжу – 12,7 млн рублей. Основная часть денег расходуется именно на музыкальные инструменты: фортепиано, (иногда и не одно), баяны, аккордеоны, смычковые, щипковые.

Развитие культуры в сельской местности

ДК в Родино. Фото Максима Стрелковского

Нацпроектом предусмотрен ремонт девяти Домов культуры в алтайских сёлах. Одним из примеров такого ремонта может послужить ДК в райцентре Родино. По словам его директора, Дом культуры создан в 1963 году и до начала реализации нацпроекта ни разу не ремонтировался. Однажды с потолка начала отваливаться штукатурка прямо в процессе выступления. Теперь этот ДК не узнать – он прошёл полную модернизацию и теперь представляет собой современное здание с различными классами, кабинетами для узких специалистов и современным сценическим оборудованием. Вместо старых советских фанерных сидений, обтянутых коричневым кожзамом и расположенных на одном уровне, здесь появились ряды удобных комфортных кресел, расставленных с повышением уровня по направлению от сцены к дальним рядам.

На объект было выделено свыше 73 млн рублей. Из федерального бюджета поступило 32,5 млн рублей, а около 40 млн выделил бюджет краевой.

Помимо ремонта стационарных ДК, нацпроектом предусмотрено приобретение трёх передвижных автоклубов, предназначенных для использования в сельской местности.

Модельные библиотеки в Алтайском крае

В рамках нацпроекта «Культура» в Алтайском крае планируется переоснастить шесть модельных библиотек. В 2020 году открыты две такие библиотеки. Одна из них расположена в поселке Южном, она открылась на День города – 19 сентября. Для этого была проведена масштабная модернизация библиотеки им. Пушкина (библиотека №10). На её создание было направлено 5 млн рублей. 2 млн из них было потрачено непосредственно на закуп литературы -- семи тысяч новых книг.

Спустя неделю -- 25 сентября – открылась аналогичная библиотека в Новоалтайске (модернизирована центральная городская библиотека им. Мерзликина). На неё было выделено вдвое больше средств – 10 млн рублей. На эти деньги было приобретено более пяти тысяч книг.

Помимо вышеперечисленного, в рамках нацпроекта были оцифрованы 18 ценных изданий (книжные памятники регионального значения), весьма важных для алтайского краеведения. Впоследствии они были переданы в электронный фонд Национальной электронной библиотеки.

Работа с кадрами

Шимолинский сельский ДК. Фото Максима Стрелковского

Разумеется, национальный проект «Культура» в Алтайском крае отнюдь не ограничивается лишь материальными улучшениями. Помимо строек, ремонтов и покупок, активно ведётся работа и непосредственно с людьми, на которых культура края в значительной степени держится. Так, например, в рамках проекта «Творческие люди» 1591 человек примет участие в программе «Волонтёры культуры», а около 2,5 тысяч специалистов в отрасли культурной работы пройдут повышение квалификации по программе «Культурная среда».

Максим Стрелковский.