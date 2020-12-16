Бизнесмен Владимир Попов: «Цены будут расти, покупательская способность - падать»

Фото Ильи Климентьева

2020 год подходит к концу. Для одних он стал крахом, для других - открыл новые возможности и перспективы. Об основных трендах в бизнесе в период пандемии, ценах и о том, что делать со сбережениями в наше непростое время, мы поговорили с депутатом АКЗС, бизнесменом, основателем компании «Диво Алтая» Владимиром Поповым.

- Кто больше пострадал от пандемии: малый или большой бизнес?

- Конечно, наибольший ущерб был нанесен малому бизнесу. Многие оказались в полном ступоре. Но те, кто быстро отреагировал, принял меры, смогли перестроиться, сейчас уже вошли в привычную колею. Пандемия научила многих быстрым и решительным действиям. И это хороший урок.

- В связи с коронакризисом вести бизнес стало сложнее?

- Бизнес вести всегда сложно. Мы работаем с рынком, который в любое время очень подвижен. Поэтому лучшая позиция в данном случае - всегда находиться в трезвом оптимистическом настроении.

- На ваш взгляд, пандемия - это крах или время возможностей?

- Конечно, возможностей. Сама природа нам будто говорит - ребята, вы перестройтесь и начните мыслить и жить по-другому.

- Вам удалось себя перестроить?

- Мне и моим однокашникам перестроиться уже вряд ли получится в силу возраста. А вот молодым, тем, кому 30 и более, - это тот возраст, который способен к решению фундаментальных задач для себя и для региона, вот им нужно перестраиваться обязательно. Жить так, как жили мы в свое время, уже не получится. И это нужно уяснить. Представители старой формации не хотят видеть многих вещей, поэтому в большинстве своем занимаются статистикой, а не производством. Новое поколение - оно другое, и нужно давать им дорогу.

- Как бы вы оценили последствия кризиса на экономику региона? Многое ли мы потеряли?

- Пока что трудно оценить, так как итоги года еще не подведены. Но, думаю, что ущерб, конечно, есть. Как минимум мы много средств потратили на всякого рода защиту, хотя могли бы вложить эти деньги в развитие, перевооружение и т. д.

- Какие секторы экономики, несмотря на коронакризис, сохраняют доход?

- В основном это производство продуктов питания - данная отрасль набирает темп. Также неплохо в нынешних условиях себя чувствуют сельхозпроизводители. Опережающими темпами растет фармацевтика, в том числе и производство БАД - в этой сфере маржинальность просто зашкаливает, и это вполне объяснимо. На пандемии многие хотят заработать, однако есть добропорядочные производители, а есть не очень…

- Ваша компания «Диво Алтая» выпускает растительное масло. Объясните, в связи с чем цены на масло сейчас выросли почти в два раза?

- Два месяца назад цена на семечку подсолнечника была 25 рублей, на масло - 65 рублей. Это вполне устраивало сельхозпроизводителей, которые имели прибыль. Сейчас семечка на рынке поднялась до 40 рублей, соответственно, подорожало и масло - 110 рублей.

- Аграрии закончили год довольно успешно. Разве у нас наблюдается дефицит подсолнечника?

- Дефицита урожая нет. Однако есть рынок, который устанавливает свои правила. Сейчас все сельхозпроизводители хранят урожай на складах и ждут, кто им даст большую цену.

Сегодня ситуация такая: те предприятия, которым технологическая возможность позволяет иметь маржинальность при 40 рублях на семечку и при 110 рублях на масло, еще работают. Но ведь цена на подсолнечник не остановится, она будет продолжать расти. Думаю, что после Нового года стоимость масла будет многим выше, чем 110 рублей.

В имеющихся рыночных отношениях никто не может повлиять на рост цен. Однако есть такое понятие, как покупательская способность населения. Рано или поздно она закончится. В итоге это приведет к тому, что люди перестанут покупать, например, фрукты, а будут брать только самое необходимое - хлеб, мясо, молоко, масло. И в данной ситуации мы, например, как производители масла получим выгоду. Но есть же другие производства - для них это будет большим ущербом.

- А какой прогноз по ценам на остальное?

- Я думаю, что к Новому году цены еще везде вырастут, особенно на продукты. А вот на второстепенные вещи - такие как одежда, скорее всего, упадут - у людей не будет хватать на это, поэтому спрос уменьшится.

- Посоветуйте, во что сейчас нужно вкладывать деньги?

- Самое правильное вложение - в собственное образование. Для бизнеса - в образование сотрудников. Ничто так не двигает вперед, как знания и умения.

- Как думаете, что будет дальше с рублем?

- Мы уже проходили эту историю, когда буквально в одночасье все стали «миллионерами». Думаю, что обесценивание рубля будет продолжаться.

- Учитывая все происходящее, что посоветуете делать с имеющимися накоплениями?

- Мой вам совет - если есть возможность, съездите и отдохните сейчас куда-нибудь. Ведь потом этой суммы может уже не хватить на подобную поездку, наверняка она станет дороже. Зарядитесь хорошими впечатлениями, настроением. Положительные эмоции - это залог здоровья, которое сейчас точно всем пригодится!

- Как думаете, 2021 год тоже будет таким же тяжелым?

- Следующий год даст много быстрых решений, которые позволят нашему обществу быстро перестроиться, за счет чего жить станет немного проще.

Досье «КП»

Владимир Александрович Попов

Родился 10 июня 1959 года в селе Коммунар Алтайского края. В 1982 году окончил Павловский сельскохозяйственный техникум по специальности «Зоотехния». Трудовую деятельность начал с должности бригадира животноводств в ОПХ «Комсомольское», вскоре был избран секретарем комитета ВЛКСМ совхоза.

Начиная с 1989 года занимал руководящие должности в различных организациях. В 2005 году замещал пост замглавы администрации Алтайского края. С 2008 по 2010 годы был главой Павловского района Алтайского края. В 2012 году основал ООО «Диво Алтая». В 2016 году избран депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания.