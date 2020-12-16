Интоксикация. В Барнауле водитель BMW потерял сознание за рулем

Мужчину увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 16 декабря в Барнауле на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова было парализовано движение. Водитель BMW, казалось, уснул за рулем.

- Мужчина на развороте встал и уснул, - рассказали "Комсомолке" очевидцы. - Похоже, нетрезвый. Около часа все чрезвычайные службы будили его! Потом вскрыли машину и увезли на скорой.

Но, как выяснилось, водитель не уснул, а потерял сознание.

- Человеку стало плохо, и он находился в бессознательном состоянии, - сообщили в ГИБДД города. - На место прибыли сотрудники ДПС, МЧС, они вызвали скорую. Медики сказали: интоксикация.

Утверждать, что водитель был пьян - нельзя. От чего именно произошло отравление, покажут анализы - мужчина сейчас находится в больнице.

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В Барнауле водитель BMW потерял сознание за рулем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле водитель BMW потерял сознание за рулем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле водитель BMW потерял сознание за рулем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле водитель BMW потерял сознание за рулем Фото: Олег УКЛАДОВ